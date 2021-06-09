تحقيقات ضد أفراد من القوات الخاصة في الشرطة الألمانية بسبب دردشات يمينية متطرفة

تجري السلطات الألمانية تحقيقات ضد أفراد من القوات الخاصة للشرطة بسبب المشاركة في دردشات ذات مضمون يميني متطرف.

وأعلن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية، اليوم الأربعاء، أنه منذ صباح اليوم تم تنفيذ ستة قرارات بالتفتيش.

وبحسب البيانات، تُجرى التحقيقات حول الاشتباه في استخدام رموز منظمات غير دستورية وغيرها من الجرائم منذ أبريل الماضي.

ووفقا للبيانات، يُجرى التحقيق ضد 20 رجلا تتراوح أعمارهم بين 29 و54 عاما، وهم شرطي سابق و19 آخرين في الخدمة.

ويُشتبه في أن 17 منهم شاركوا منشورات ذات مضمون مثير للفتن وصور لمنظمة نازية سابقة في مجموعات دردشة مختلفة.

ويُجرى التحقيق ضد ثلاثة من المتهمين العشرين على أساس الاشتباه في عرقلة العقوبة خلال الخدمة، لأنهم كانوا مشاركين في مجموعات الدردشة ذات الصلة، وبصفتهم رؤساء لهؤلاء الأفراد، لم يحظروا هذا النوع من الدردشات أو يعاقبوا عليه.

وفي العام الماضي اكتشفت الشرطة في مولهايم/الرور بولاية شمال الراين-ويستفاليا العديد من مجموعات الدردشة على تطبيق "واتس آب" تم فيها تبادل محتوى يميني متطرف وعنصري.