1334 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات نهاية العام بعلوم طنطا

تابع الدكتور ‏محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، انتظام سير أعمال الامتحانات نهاية العام الدراسي بكليات الجامعة المختلفة للعام الدراسى 2020/ 2021.

ووجه ذكي عمداء الكليات بالالتزام بضوابط الوقاية من حيث ارتداء الكمامات، وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب لقياس درجة الحرارة، والتهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وإجراء عمليات التطهير حفاظا على سلامة الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

وقال الدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم، إن امتحانات اليوم أداها 542 طالبًا وطالبة بالفترة الصباحية، و792 طالبًا فى الفترة المسائية بإجمالي 652 طالبًا بالمستوى الثاني و140 للبرامج الخاصة (برنامج جيولوجيا البيترول والتعدين وبرنامج التقنية الحيوية).

وأشاد مصطفى بدور إدارة الجامعة في توفير كافة السبل للطلاب لأداء امتحاناتهم، فضلًا عن تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات دون رصد أي شكاوى أو مشكلات.