رئيس نقل النواب يقسم: لولا السيسي لما شهدت مصر كل هذه التنمية خلال الـ7 سنوات

قال علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن ما شهدته مصر على مدار السنوات السبع الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، لم يحدث في أي دولة بمنطقة الشرق الأوسط على مدار السنوات الخمسين الماضية، مؤكدًا أنه لولا السيسي لما تحقق كل ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من الاستثمارات التي تتدفق إلى مصر بشكل مباشر وغير مباشر، مؤكدًا أن ما بين 15 إلى 20 مليار دولار هي استثمارات تشهدها مصر فقط من قطاع البترول.

وأوضح أن التنمية المستدامة استلزمت ضرورة إيجاد شبكة طرق جيدة للسيارات وشبكة سكة حديد جديدة وموانئ جيدة من الجيلين الرابع والخامس، مؤكدًا أن جائزة وسام القائد التي منحها البرلمان العربي للرئيس السيسي جاءت بالإجماع من ممثلي كافة الدول العربية تعبيرًا عن جهود الرئيس في تحقيق التنمية الشاملة.

ولفت «عابد»، إلى المكاسب التي حازتها المرأة في ملف تمكينها، مستدلًا على ذلك بوجود 27% من أعضاء البرلمان من السيدات وكذا تمكينها في المراكز القيادية، فضلًا عن تمكين الشباب المجلس التشريعي.

وأشاد عضو مجلس النواب، بجهود أجهزة الدولة في مكافحة الفساد لما يحمله هذا الدور في تحقيق التنمية، مشددًا على أنه لا يتم التستر على أي جريمة فساد بغض النظر عمن يرتكبها.

وأشار «عابد»، إلى مصر أصبحت حاليًّا من الدول التي تحظى بالاحترام بحكم جهودها في مكافحة الفساد من خلال مختلف الجهات والهيئات المعنية، بما يفرض سيادة القانون.

واختتم قائلًا: «أنا أقسمت على الدستور بأن أنحاز للشعب.. أقسم بالله، ما حدث في مصر في السبع سنوات الماضية ما كان ليتم لولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمله».