التعليم تعلن ضوابط امتحانات الثانوية العامة

- في حالة عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت يعتبر راسبا فى تلك المادة..



أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط امتحانات الثانوية العامة، وقالت إن طلاب الثانوية العامة ممن تسلموا جهاز تابلت، يتسلمون ورقة إجابة بابل شيت وورقة أسئلة علي أن تكون الإجابة بها أمرا إلزاميا، و يحصل الطلاب الذين لم يتسلموا جهاز تابلت لوحى علي كراسة إجابة بابل شيت.



وشددت الوزارة، في الضوابط التي حصلت " الشروق" علي نسخة منها، علي ضرورة التأكيد على جميع الطلاب بتدوين بياناتهم كاملة بما فيها كود الجلسة الامتحانية على كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت على أن يتم تسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة معا فى نهاية كل امتحان معتمدة من الملاحظين، مع التشديد على الطلاب بضرورة تسجيل نفس كود الجلسة الامتحانية والمدون على كراسة الأسئلة على جهاز التابلت الخاص بالطالب وعلى ورقة الإجابة البابل شيت وتحرير محضر إثبات حالة للطالب فى حالة استخدام كود مخالف لما هو مدون على كراسة الامتحان الخاصة به.



وأكدت الوزارة أن الملاحظين يعتمدون صحة البيانات التى دونها الطالب فى المكان المخصص لذلك على ورقة الإجابة " البابل شيت، وفى حال اختيار الطالب لأكثر من بديل للسؤال الواحد يفقد درجة السؤال، وفى حال عدم تسليم الطالب ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت يحرر محضر بالواقعة، ويعتبر الطالب راسبا فى تلك المادة حتى وإن سجل الإجابة على التابلت.



وأضافت أن الطالب يقوم باختيار الإجابة المناسبة فى ورقة الإجابة البابل شيت وعليه تسجيل نفس الإجابة على التابلت، وإذا تعذر قراءة إجابة السؤال بورقة الإجابة " البابل شيت"، بالماسح الضوئى أو بالعين المجردة يكون الرجوع لإجابة نفس السؤال على التابلت.