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عرضت فضائية «إكسترا نيوز» جانبًا من الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، استعرض خلالها العاهل الأردني تشكيلات القوات المسلحة المشاركة في الاحتفال، وعرضت خلالها الموسيقات العسكرية.

وكان الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قد غادر على رأس وفد عسكري رفيع المستوى متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية في زيارة رسمية لحضور الاحتفال بالذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة الأردنية.

وتأتي الزيارة في إطار الروابط الوطيدة التي تربط مصر والأردن واستمراراً لعلاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأردنية.