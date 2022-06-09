السعودية ترحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه إيران

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رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات النووي.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها ليل الأربعاء/الخميس ترحيبها بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة".

ودعت المملكة إيران للتعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس محافظي الوكالة تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام.

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تبنى مساء الأربعاء، قرار إدانة ضد سلوك إيران النووي.

ووافق المجلس المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة على قرار يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.

وصوتت 30 دولة لصالح قرار إدانة إيران في مجلس محافظي الوكالة ، بينما عارضته روسيا والصين وامتنعت ثلاث دول عن التصويت.