رصاصة طائشة من مشاجرة تصيب طالبة من شرفة منزلها فى الجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على طرفي مشاجرة لخلافات على قطعة أرض، والتسبب في إصابة طالبة بطلق خرطوش، أثناء تواجدها بشرفة الشقة محل سكنها بدائرة قسم شرطة الوراق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين شقيقين طرف أول، وشقيقتهما وزوجها طرف ثان، بسبب خلافات على قطعة أرض ملك الطرف الأول، واتهامهم لأفراد الطرف الثاني بالاستيلاء على عقد الأرض بطريقة التحايل.

واتضح أنه خلال المشاجرة قام أحد الطرف الأول بإطلاق عيار ناري فرد خرطوش، تسبب في إصابة فتاة في العقد الثالث من عمرها برش خرطوش بمنطقة الوجه وأعلى الصدر، حال تواجدها بشرفة الشقة محل سكنها لمشاهدة المشاجرة.

ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.