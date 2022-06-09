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رئيس بولندا ينتقد شولتس وماكرون لتحدثهما مع بوتين

د ب أ
نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 4:42 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 4:42 ص

انتقد الرئيس البولندي أندريه دودا زعيمي فرنسا وألمانيا لاستمرارهما في التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال دودا لصحيفة بيلد الألمانية في مقابلة نشرت يوم الأربعاء على يوتيوب: "أنا مندهش من كل هذه المحادثات التي تجرى مع بوتين، من قبل المستشار (أولاف) شولتس ، ومن قبل الرئيس إيمانويل ماكرون. المحادثات لا تحقق أي شيء".

وأشار دودا إلى أن التحدث مع بوتين يمثل "نوعا من إضفاء الشرعية على شخص مسؤول عن جرائم ارتكبها الجيش الروسي في أوكرانيا".

وقال دودا إن بوتين وحده هو المسؤول عن إرسال جيشه إلى أوكرانيا، مضيفا أنه مدعوم من قادته العسكريين.

واعتبر الرئيس البولندي أن الوضع مشابه للوضع بالنسبة لأدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية.

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