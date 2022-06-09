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الجزائر تجمد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا


نشر في: الخميس 9 يونيو 2022 - 12:46 م | آخر تحديث: الخميس 9 يونيو 2022 - 12:46 م

أعلنت الإذاعة الجزائرية الدولية، اليوم الخميس، تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من يوم‭ ‬الخميس 9 يونيو 2022، بحسب موقع "يورونيوز".

وتأتي تلك الخطوة بعد أن علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.

وكانت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، قالت اليوم الخميس، إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة سوناطراك ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.

وأضافت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية "أوندا سيرو": "لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".

وعلقت الجزائر أمس الأربعاء معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا وحظرت الواردات من مدريد في تصعيد للخلاف بشأن موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية.


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