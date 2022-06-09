عرض «شارع 19» على مسرح قاعة هدى وصفي بمركز الهناجر

شهدت الليلة السادسة من ليالى فعاليات المهرجان الختامى لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الـ45، العرض المسرحى "شارع 19" على مسرح قاعة هدى وصفى بمركز الهناجر.

يتناول العرض كيف تبدلت الأحوال فى مصر على مدى مائة عام؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه العرض المسرحى "شارع 19"، الذى قدمته فرقة قصر ثقافة بورسعيد المسرحية التابعة لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

يبدأ العرض بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين راحوا ضحية غدر الإرهاب فى سيناء، حيث أوضح المخرج أحمد يسري أنها مسرحية تقدم بانوراما تاريخية ترصد التغيرات التى حدثت فى الشارع المصرى منذ عام 1919، وحتى ثورة 25 يناير، وتأتى المسرحية في إطار كلاسيكي يستخدم خلاله المخرج السينما التسجيلية لتحديد الأزمنة المختلفة التي تمر بها أحداث العرض.

العرض تأليف محمود جمال الحدينى، بطولة أحمد تيسير، إبراهيم هيكل، عزة وجدى، هاجر إبراهيم، إبراهيم هيكل، محمد عبدالناصر، بسنت محسن، سارة فؤاد، ولاء وحيد، محمد مجاهد، محمد جمعة، عمر رمضان، تصميم ديكور أحمد معطى، مؤثرات معتز مصطفى، مكياج ندى عوض.

جاء العرض بحضور لجنة تحكيم المهرجان المكونة من أ.د. هدى وصفى، المخرج القدير ناصر عبدالمنعم، الناقد جرجس شكرى، د. وحيد السعدنى، الموسيقار أحمد حمدى رؤوف، وعدد من القيادات الثقافية والفنية.

يذكر أن المهرجان تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتقام فعالياته فى إطار التعاون بين قطاعات الوزارة فى الفترة من 3 إلى 21 يونيو الجاري، وذلك من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وتنفذه الإدارة العامة للمسرح برئاسة الفنان محمد جابر، والصورة الحالية مهداة لروح المخرج المسرحي الكبير عبدالرحمن الشافعي.