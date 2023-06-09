واس: خدمة الترميز في مبادرة طريق مكة تحفظ أمتعة الحجاج وتضمن وصولها لمقر السكن

تضم مبادرة طريق مكة، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج (رؤية السعودية 2030)، خدمة ترميز وفرز أمتعة الحجاج في مطارات بلدانهم؛ وذلك لضمان وصولها إلى مقار سكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أن عملية "الترميز" التي يقوم بها فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة السعودية، في الصالات المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطارات 7 دول مختلفة هي المغرب وماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلادش ولأول مرة من تركيا وكوت ديفوار، تبدأ بفرز الأمتعة ووضع ملصق على أمتعة حجاج بيت الله الحرام، تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات عن الحجاج وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.

وأضافت أنه عند وصول ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم، وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن خدمة "الترميز" تهدف إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطارات بلادهم.