عبدالملك: العامل الذهني سيؤثر على لاعبي الأهلي أمام الوداد المغربي

قال أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، إن أجواء المباريات النهائية تعتمد على رؤية المديرين الفنيين، وهناك البعض يكون في حالة تركيز شديد، كما أن ليلة المباراة هي الأهم بالنسبة لحالة اللاعبين، والأهم النوم مبكرًا، والتدرب بشكل جيد.

وأضاف عيد عبدالملك في تصريحات تليفزيونية: "العامل الذهني هو الأهم بالنسبة للاعبي الأهلي، وعليهم آلا ينشغلون بأي أمور بعيدًا عن مباراة الوداد المغربي".

وتابع: "هناك دور كبير أيضا لمدرب حراس المرمى، في تجهيز محمد الشناوي للمباراة خلال الركلات الثابتة والتسديدات من بعيد، وخلال اليومين القادمين سيكون هناك بالتأكيد تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي، وغياب الشناوي عن المباريات الأخيرة لن يعيقه عن تقديم مستوى مميز".

وواصل: "أعتقد أن كولر لن يقوم بإجراء تغييرات على تشكيل الأهلي، ولكن بنسبة 10% قد يقوم بالدفع بـ محمد شريف على حساب كهربا، ولابد أن يكون الشحات وتاو انطلاقاتهم خلف مدافعي الوداد".

وتابع: "الوداد لن يبدأ المباراة مهاجمًا، ولكن في الشوط الثاني قد يلجأ لفتح خطوطه، وميزة محمد شريف في الضغط على مدافعي الخصم، ووجوده مهم في حالة الدفع به أساسيا، مع مشاركة كهربا في الشوط الثاني".

وأكمل: "علي معلول لاعب صاحب خبرات كبيرة، ولكنه مختلف عن يحيى عطية الله الأصغر سنًا ويمتاز بالسرعة وإتقان الكرات العرضية، والتكملة الهجومية بشكل جيد".

وأكمل: "أيوب العملود من العناصر الجيدة ولعب في منتخب المغرب وشارك في البطولة العربية في قطر، وهو لاعب جيد ويمتاز بالجراءة، وهو جيد في النواحي الدفاعية أيضًا ومميز فيها، بينما محمد هاني هجوميًا جيدًا للغاية مع الأهلي".

وزاد: "سامبو مميز في الالتحام والكرات العرضية، ولكن دفاع الأهلي متماسك في ظل حالة التأقلم بين عبدالمنعم وياسر إبراهيم، وأخطر شيئًا على الأهلي في المباراة هي الكرات الثابتة".

وأردف: "من الوارد وجود أوناجم أساسيا، وكذلك الحسوني في الجبهة اليسرى، أو بوهرة الذي سجل هدف الذهاب، ولكن الأفضل في مركز الجناح هو حسين الشحات لاعب الأهلي في ظل مستواه وتأثيره في الهجوم يمثل 50% من قوة الهجوم".

وأتم: "الأهلي أعلى في المستوى، لكن الوداد ارتفعت أسهمه بعدما سجل هدفا في الذهاب، كما توج باللقب في الموسم الماضي على حساب الأهلي وهو له أفضلية نفسية، ولو كان المباراة الأولى انتهت 2-0، كانت الأمور تقترب من الأهلي، لكن حاليا هي بنسبة 60% لصالح الوداد، والفريق المغربي يمتلك لاعبين خبرات داخل وخارج الملعب".