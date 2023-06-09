علق الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على استيراد الدواجن المجزأة من تركيا والبرازيل، محذرا من تأثيره السلبي؛ وذلك في ظل وجود اكتفاء ذاتي من الدواجن.

واستشهد خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة»، تقديم الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على قناة «القاهرة والناس»، مساء الخميس، بما حدث في عام 2018 من استيراد كميات بشكل كبير من الدواجن في فترة قصيرة، ما تسبب في انتهاء صلاحيتها، مُشددًا أن ما يحدث في الفترة الحالية غير صحيح.

وأشار إلى التوجهات الرئاسية بضرورة الحفاظ على الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة تحمل رقم 222 من شأنها عدم استيراد أية كميات دواجن أو منتجاتها إلا من خلال هذه اللجنة، موضحًا أن هناك تناقض وتشوه موجود، مستنكرا الاستيراد في ظل الاكتفاء.

واستنكر عدم توفير العملة الصعبة لاستيراد الأعلاف والخامات اللازمة لاستمرار الصناعة، وفي الوقت نفسه يتم توفيرها لاستيراد الدواجن، منوهًا بضرورة الحفاظ على الاكتفاء الذاتي الذي حققته مصر في الدواجن مع وجود متغير للدول المنتجة للدواجن التي ظهر بها أنفلونزا الطيور، ما يتسبب في ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن القيادة السياسية توجه بتوطين وتوفير الصناعة والحفاظ على العمالة التي ستشكل عبئا على الحكومة في حال توقفها عن الإنتاج، موضحًا أن نظرًا لأزمة نقص الأعلاف أدى إلى تراجع الإنتاج وعلى الجانب الآخر تراجع في القوة الشرائية.

وذكر أن الوزارات تعمل حاليًا في جزر منعزلة من وزارة التموين إلى وزارة الزراعة وصولًا إلى المنتجين، مؤكدًا أن الاستيراد بالوقت الحالي غير مبرر، ولابد من إشعار المُنتج بالأمان وعدم إصدار كل يوم قرار.