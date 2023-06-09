المغرب يعرب عن تضامنه الكامل مع بوركينا فاسو في مساعيها لمكافحة التطرف والإرهاب

أعرب وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، عن تضامن بلاده الكامل مع بوركينا فاسو في مساعيها الدؤوبة لمكافحة آفتي التطرف والإرهاب، واجتثاث جذورهما من البلاد.

وأكد بوريطة خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيرته البوركينابية أوليفيا راغناجنيويندي روامبا؛ بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين المغرب وبوركينا فاسو، إدانة المغرب وشجبه الشديد للاعتداءات الجبانة التي يتعرض لها بوركينا فاسو، والتي تنافي ما اشتهر عن "أرض الناس الشرفاء" من تسامح وتعايش، اعتُبر دوما مثالا يحتذى به.

كما أكد استعداد المغرب لمواكبة برنامج التنمية الذي أطلقه الرئيس إبراهيم تراوري بتقديم الدعم الضروري وتبادل الخبرات وغيرها، ليعطي البرنامج النتائج المنتظرة منه.

وافتتحت، في وقت سابق اليوم، أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وبوركينا فاسو، برئاسة وزير الشؤون الخارجية المغربى، ووزيرة الشؤون الخارجية لبوركينا فاسو.