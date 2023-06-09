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اتحاد جدة يعلن نجاح عملية الرباط الصليبي لحجازي

شريف أبوحمد
نشر في: الجمعة 9 يونيو 2023 - 10:10 م | آخر تحديث: الجمعة 9 يونيو 2023 - 10:10 م

كشف اتحاد جدة السعودي عن خضوع قائده ومدافعه أحمد حجازي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وقال بيان اتحاد جدة: أجرى اللاعب أحمد حجازي يوم الأربعاء الماضي عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في العاصمة البريطانية لندن.

تكللت العملية بحمد الله بالنجاح، وسوف يخضع اللاعب خلال المرحلة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن اللاعب تعرض للإصابة خلال لقاء الفريق في الدوري أمام فريق الفيحاء.

وغاب حجازي عن آخر مباريات اتحاد جدة أمام الطائي في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وتعرض حجازي للإصابة خلال مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري السعودي


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