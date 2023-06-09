استنفار أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

شهدت بلدة كفرشوبا على الحدود الجنوبية للبنان، اليوم الجمعة، مواجهات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي إثر إطلاق الأخير قنابل دخانية ومسيلة للدموع على محتجين رافضين تجريف الجيش أراض لهم.

وأفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، بأن قوات إسرائيلية ألقت قنابل دخانية على محتجين لبنانيين نددوا بأعمال حفر إسرائيلية بالقرب من الخط الأزرق الذي يفصل الأراضي المحتلة عن الأراضي المحررة في خراج البلدة.

ونفذ الأهالي وقفتهم الاحتجاجية، تضامنا مع الراعي إسماعيل ناصر من كفرشوبا، وسط استنفار كبير للجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "يونيفيل" الذين استقدموا تعزيزات إلى المكان، بحسب وكالة الأناضول.

وأزال المحتجون شريطا حدوديا وضعه الجيش الإسرائيلي قرب بلدة كفرشوبا، وردموا نفقاً أقامه في المنطقة، فيما شهد المكان استنفارا كبيرا للجيش اللبناني وقوات"يونيفيل" في نقطة كفرشوبا، وفق مراسل الأناضول.

وخلال وقت قصير شهدت المنطقة هدوءا حذرا عقب تدخل قوات "يونفيل" لوقف التوتر بين المتظاهرين والجيش الاسرائيلي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر تغريدة على موقع "تويتر": إن "أعمال شغب اندلعت في منطقة جبل روس على الحدود اللبنانية وردت قواتنا مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات".

بدوره، حث المتحدث باسم قوات اليونيفيل، الأطراف اللبنانية والإسرائيلية على استخدام آليات التنسيق لمنع سوء الفهم والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

والأربعاء، أوقف الراعي اللبناني إسماعيل ناصر من بلدة كفرشوبا عمل جرافة إسرائيلية بجسده، في مرتفعات البلدة، خلال عملية تجريف تقوم بها القوات الإسرائيلية في أرضه، بحجّة العمل خلف خط الانسحاب، حسب قناة "المنار" اللبنانية التابعة لـ"حزب الله".