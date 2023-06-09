منتخب إيطاليا يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل لنهائي مونديال الشباب

تأهل المنتخب الإيطالي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بعد فوزه على نظيره كوريا الجنوبية اليوم الجمعة.

وحقق المنتخب الإيطالي فوزًا ثمينًا على نظيره كوريا الجنوبية بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي لا بلاتا اليوم الجمعة، في الدور نصف النهائي لمونديال الشباب.

افتتح أهداف المباراة المنتخب الإيطالي عن طريق لاعبه تشيزاري كاسادي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف يدرك المنتخب الكوري هدف التعادل في الدقيقة 23 عن طريق اللاعب سونج ون لي.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الإيطالي الهدف الثاني عن طريق اللاعب سيموني بافوندي في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الازوري بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الإيطالي نظيره الأوروجوياني في المباراة النهائية لمونديال الشباب، والتي ستقام يوم الإثنين القادم.