نابي كيتا على أعتاب فيردر بريمن

أشارت تقارير صحفية في ألمانيا اليوم الجمعة إلى أن لاعب الوسط الغيني نابي كيتا قد يعود إلى الدوري الألماني لكرة القدم من بوابة فيردر بريمن في صفقة انتقال حر عقب رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي تي في" اليوم الجمعة أن بريمن توصل لاتفاق مع كيتا بشأن البنود الشخصية للعقد الذي من المقرر أن يمتد حتى 2026، على أن يخضع اللاعب للفحص الطبي الأسبوع المقبل، كما تحدثت صحيفة "بيلد" أيضا عن اقتراب بريمن من الصفقة.

ولعب كيتا /28 عاما/ في صفوف لايبزج الألماني بين موسمي 2016 و2018 ثم انتقل إلى ليفربول مقابل 60 مليون يورو، لكنه لم ينجح في تثبيت أقدامه مع الفريق الإنجليزي.

ولم يجدد ليفربول عقد اللاعب الغيني مما يسمح له بالرحيل في صفقة انتقال حر.