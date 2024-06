﻿الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات في غزة

أدانت وزارة الخارجية التركية، صباح اليوم الأحد، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «إسرائيل أضافت بهذا الهجوم الوحشي الأخير، جريمة جديدة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة».

ودعت المؤسسات المسئولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى ممارسة مسئوليتها لوضع حد لارتكاب إسرائيل لهذه الجرائم، في ظل انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

