﻿الخارجية التركية تدين الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات في غزة

أدانت وزارة الخارجية التركية، صباح اليوم الأحد، الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «إسرائيل أضافت بهذا الهجوم الوحشي الأخير، جريمة جديدة إلى قائمة جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة».

ودعت المؤسسات المسئولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى ممارسة مسئوليتها لوضع حد لارتكاب إسرائيل لهذه الجرائم، في ظل انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

Regarding Israel's Attack on Nuseirat Refugee Camp in Gaza https://t.co/YG1bdS43cy pic.twitter.com/gcXUjFmifI — Turkish MFA (@MFATurkiye) June 9, 2024

ويكثف الاحتلال قصفه الصاروخي والمدفعي على المحافظة الوسطى، بعد يوم من ارتكابه مجزرة في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 210 مواطنين، وإصابة أكثر من 400 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفًا و801 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 83 ألفًا و680 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.