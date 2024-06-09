الداخلية تنظم الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة في السويس

نظمت وزارة الداخلية الملتقى الخامس لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، واستضافتهم بمحافظة السويس.

ويأتي ذلك استمرارًا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدًا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

وتضمن البرنامج الذي أعدته الوزارة لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، جولة تشمل معالم مدينة السويس المتنوعة، وفي مقدمتها زيارة النصب التذكاري الذي يخلد ذكرى الشهداء.

كما تم تنظيم زيارة لممشى أهل السويس، والذي يعد أحد المقاصد الترفيهية لأهالي المدينة، والذي أنشأته الدولة حديثًا في إطار تطوير المدينة.

فيما شملت الجولة زيارة لكورنيش قناة السويس، والتي تخللها مشاهدة الطلائع لإحدى النقاط التي عبر منها الجيش المصري ودمر خط برليف في انتصار أكتوبر العظيم، كما زاروا المتحف الأثري بالسويس.

وحرصت الداخلية، على اصطحاب الشباب إلى مبنى الهيئة الاقتصادية للعين السخنة، حيث تم تعريفهم بالإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.

وتضمنت فعاليات الملتقى جولة للطلائع داخل منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية "تيدا مصر"، وهي نموذج مشترك بين البلدين في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات.

وأجرى الشباب جولة داخل عدد من المصانع التي تجسد آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التي تحرص عليها مصر، وذلك لتعريف الأجيال بما تتمتع به مصر من إمكانات تصنيعية كبيرة ذات أهمية للاقتصاد الوطني.

كما شملت الجولة، زيارة لمنطقة مبنى موانئ دبي العالمية داخل ميناء العين السخنة، حيث أجروا جولة داخل الميناء للتعرف على طبيعة عمله وأهميته الاقتصادية، والذي يمثل انعكاسا للمناخ الجاذب للاستثمار الذي تنعم به مصر.

فيما تم على هامش الملتقى تنظيم محاضرات تثقيفية للشباب حول أهمية المشروعات القومية التي زاروها، وتعريف الأجيال الجديدة بها وكيفية الحفاظ على هذة الإنجازات. وفي ختام الملتقى تم تنظيم حفلة ترفيهية للمشاركين فيه من شباب المناطق الحضارية الجديدة.

ويأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصًا وإصرارًا على تحقيق أهدافهم وتطلعاته، وتوفير حياة كريمة لهم.