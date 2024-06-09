الرئيس الفلسطيني: نواصل الجهود مع جميع الأطراف من أجل وقف العدوان وإدخال المساعدات

جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبابا الفاتيكان فرنسيس.

وأعرب عباس، عن تقديره الكبير لدور وجهود قداسة البابا فرنسيس في دعم جهود إرساء السلام في منطقتنا والعالم، مشددا على أهمية أن تتواصل جهود الفاتيكان من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأضاف: «نواصل الجهود مع جميع الأطراف من أجل وقف العدوان وإدخال المساعدات من جميع المعابر الحدودية ومنع التهجير، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة».

وأشار إلى العمل على وقف الاستيطان وجميع الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون ، والدفاع عن الفلسطينيين في القدس والحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس والوضع التاريخي والقانوني للمقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة.

استذكر جهود البابا فرانسيس ودعوته في العام 2014 للصلاة من أجل صنع السلام، واعتراف الفاتيكان بدولة فلسطين عام 2015.

وأكّد أهمية أن تعترف باقي دول العالم التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وكذلك على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة حفاظا على السلام والاستقرار والأمن في المنطقة والعالم.