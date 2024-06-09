محافظ المنوفية يتفقد مشروع مكتبة مصر العامة الجديد

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تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عدد من المشروعات التنموية والخدمية لمتابعة نسب الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، والسيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وعواطف طاحون رئيس حى شرق.

بدأت الجولة بتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة بحي شرق على مساحة 795متر مربع للوقوف على مستوى حجم الأعمال موجهاً بتكثيف الجهود لتسريع معدلات الإنجاز لدخوله الخدمة قريباً كصرحاً تنويرياً وثقافياً جديد لأبناء المنوفية ، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين المحافظة و صندوق مكتبات مصر العامة كونه مشروع هام وحيوي.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي انطلاقاً من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري وتساهم في رفع الوعي القومي لدى المواطنين.

كما تابع محافظ المنوفية منظومة ألية العمل بشركة المنوفية لصيانة الآليات بميت خلف كأحد المشروعات الاقتصادية الهامة والتي تستهدف تعظيم الموارد الذاتية بما يعود بالنفع العام على المواطنين.

وتفقد المحافظ ورش ميكانيكا الجرارات والسمكرة ووحدة التلوين وكذا معرض سيارات الشركة الجديد بماركات مختلفة ، واستمع إلى شرح تفصيلى من مدير الشركة عن كافة الأنشطة التى تقدمها.

ووجه المحافظ بتكثيف الدعاية بخدمات الشركة والتنسيق الكامل مع القطاع الخاص والمحافظات الأخرى لبحث إمكانية التوسع فى أنشطتها لتعظيم حجم الإيرادات بما يحقق الصالح العام، وخلال تفقده وجه المحافظ بصرف مكافأة مالية للعاملين بالشركة لحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وأكد أن الشركة صرحاً متميزاً على أرض المحافظة في تقديم كافة خدمات الصيانة الشاملة وإصلاح المركبات والمعدات الثقيلة وفقاً لأحدث الخبرات والإمكانيات التكنولوجية الحديثة.