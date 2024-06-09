المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، تدريباته مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو
المباراة تقام في الساعة السابعة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .
شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .
حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .
ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط يليه منتخب غينيا بيساو الذي يمتلك 5 نقاط ثم بوركينا فاسو 4 نقاط وسيراليون بنفس الرصيد، وفي المركز الرابع منتخب إثيوبيا بـ 3 نقاط من 4 مباريات، وأخيرا جيبوتي بنقطة وحيدة.