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المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو

أمير نبيل
نشر في: الأحد 9 يونيو 2024 - 11:18 م | آخر تحديث: الأحد 9 يونيو 2024 - 11:18 م

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني ، تدريباته مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو

المباراة تقام في الساعة السابعة مساء الاثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمي و تقسيمة ، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب .

حضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة و الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة .

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط يليه منتخب غينيا بيساو الذي يمتلك 5 نقاط ثم بوركينا فاسو 4 نقاط وسيراليون بنفس الرصيد، وفي المركز الرابع منتخب إثيوبيا بـ 3 نقاط من 4 مباريات، وأخيرا جيبوتي بنقطة وحيدة.


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