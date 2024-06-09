القيادة المركزية الأمريكية: الرصيف البحري لم يستخدم في تحرير إسرائيل لمحتجزيها من غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم، أن مرافق الرصيف البحري ومعداته وأفراده وممتلكاته لم يتم استخدامها في العملية التي نفذتها إسرائيل لتحرير أسرى من غزة أمس.



وقالت القيادة في بيان: "لم يتم استخدام مرفق الرصيف الإنساني، بما في ذلك معداته وأفراده وممتلكاته، في عملية إنقاذ الرهائن في غزة".

وأضاف البيان: "استخدم الإسرائيليون المنطقة الواقعة جنوب المنشأة لاستعادة الرهائن بأمان إلى إسرائيل. أما أي ادعاء من هذا القبيل بخلاف ذلك فهو باطل".

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن "الرصيف المؤقت على ساحل غزة تم إنشاؤه لغرض واحد فقط وهو المساعدة على نقل المساعدات الإضافية المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة".

كان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين أحياء في عدوان على مخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ 7 أكتوبر الماضي، ما تسبب باستشهاد 210 فلسطينيين وإصابة 400 آخرين.