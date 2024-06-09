أشار أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك ونجم الكرة المصرية السابق، بأصابع الاتهام لـ عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، مؤكدا أنه منح الأهلي لقب نادي القرن الإفريقي رغم أحقية الزمالك به.

قال ميدو في مقابلة لبرنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" لقب نادي القرن اتفصل على مقاس الأهلي عشان يأخذ هذا اللقب".

أضاف ميدو:" رغم تفوق الزمالك الواضح في كل شيء، وعيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي السابق راجل فاسد، وخرج من الاتحاد الأفريقي بقضايا فساد".

أكد ميدو:" لو كنت مكان المسؤولين في نادي الزمالك، لابد من فتح هذا الموضوع مرة أخرى، وأبني على فساد عيسى حياتو، والتشكيك في إعطاء لقب نادي القرن للنادي الأهلي، هذا ظلم الزمالك والأهلي استفاد بشكل تسويقي منه".

أتم ميدو:" لو كان اختيار نادي القرن في إفريقيا بعدد البطولات، لم يكن الأهلي ليعتذر عن المشاركة في بطولات أفريقيا، ولم نكن نعلم أننا سنفوز باللقب في عام 2000".