تحطم طائرة قبالة سواحل كاليفورنيا وعلى متنها 6 أشخاص

تحطمت طائرة خفيفة في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وعلى متنها ستة أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث عن الحطام من قبل خفر السواحل الأميركي.

وذكرت السلطات أن الطائرة سقطت في المياه قرب منطقة بوينت لونا، على بُعد نحو ثمانية كيلومترات من الساحل، في منطقة بحرية يبلغ عمقها حوالي 61 مترًا (200 قدم).

وأفادت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) بأن الطائرة من طراز سيسنا 414، وتعمل بمحركين، وقد تحطمت حوالي الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي، يوم الأحد، عقب إقلاعها بوقت قصير.

وأظهرت بيانات موقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة فينيكس بولاية أريزونا.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) أنه فتح تحقيقًا رسميًا لمعرفة أسباب الحادث، بينما لم تُعلن السلطات حتى الآن عن مصير الركاب الستة.