حددت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، اليوم الاثنين، الثاني عشر من أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات البلدية، وذلك في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من أزمة تشريعية، لكونها دون برلمان أو حكومة جديدة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في التاسع من فبراير الماضي.

ودعت "عثماني"، الأحزاب السياسية والمنظمات والمؤسسات العامة إلى ضمان إجراء عملية انتخابية شاملة وحرة ونزيهة.

وأجريت آخر انتخابات بلدية في أكتوبر 2021، لاختيار رؤساء بلديات 38 منطقة ونحو ألف عضو في المجالس المحلية، وحققت خلالها أحزاب المعارضة من تيار يمين الوسط مكاسب كبيرة.

كما فاز حزب "قائمة صربسكا" المقرّب من الحكومة الصربية في بلجراد، بمقاعد البلديات العشر في شمال كوسوفو ذات الغالبية الصربية.

وتُدير السلطات البلدية في كوسوفو قطاعات الاقتصاد المحلي، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والسياحة، والثقافة، والرياضة، لكنها لا تمتلك صلاحيات في شؤون الدفاع أو النظام العام.

وفازت حركة "تقرير المصير" اليسارية بزعامة رئيس الوزراء المكلّف، ألبين كورتي، بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في التاسع من فبراير الماضي، بـ48 مقعدًا من أصل 120 مقعدا، دون أن تنجح في تحقيق الأغلبية البرلمانية المطلوبة (61 مقعدًا) لتشكيل حكومة أو انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وأخفق النواب منذ انعقاد أولى جلسات البرلمان في 15 أبريل الماضي، في انتخاب رئيس للبرلمان رغم تكرار محاولاتهم 29 مرة، نتيجة اعتراض أحزاب المعارضة على مرشح كورتي. ولا ينص الدستور على مهلة زمنية لإتمام هذه العملية.

ولا يمكن ترشيح كورتي بشكل رسمي لتشكيل الحكومة الجديدة بدون انتخاب رئيس للبرلمان، وفي حال استمرار حالة الجمود هذه، يحق للرئيسة تكليف أي حزب من الأحزاب الأخرى بتشكيل الحكومة، وإذا فشلت جميع الأحزاب، ستضطر البلاد للعودة مجددًا إلى انتخابات برلمانية جديدة.