 يائير جولان: احتلال غزة خطوة سياسية تضعف أمن البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يائير جولان: احتلال غزة خطوة سياسية تضعف أمن البلاد


نشر في: الإثنين 9 يونيو 2025 - 6:18 م | آخر تحديث: الإثنين 9 يونيو 2025 - 6:18 م

قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الإثنين، إن احتلال قطاع غزة ليس هدفا أمنيا بل خطوة سياسية تضعف أمن البلاد.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، عن جولان، أن شعار النصر المطلق الذي يستخدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجرد كذبة.

وأضاف جولان: "هذا مصطلح لا يحمل أي معنى عسكري أو سياسي حقيقي. إنه ليس استراتيجية، بل دعاية"، مشددا على أن احتلال قطاع غزة ليس هدفا أمنيا، بل على العكس تماما فهو خطوة سياسية تضعف أمن إسرائيل، وتعرّض الرهائن وجنود الجيش الإسرائيلي للخطر".

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