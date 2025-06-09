روسيا تعلن إسقاط 24 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلجورود.

وقالت الوزارة في بيان، إن أنظمة الإنذار الدفاعي الجوي دمرت 24 مسيرة أوكرانية: 17 فوق أراضي مقاطعة فورونيج وسبعة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

وفي وقت سابق، قال دينيس بوشيلين رئيس دونيتسك، إن منظومة الدفاع الجوي المعروفة باسم قبة دونباس أسقطت خلال أسبوع واحد 504 طائرات مسيرة، أكثر من نصفها في اتجاه مدينة غورلوفكا.

وتتهم موسكو كييف باستخدام الطائرات المسيرة والقصف المدفعي لاستهداف المدنيين والبنية التحتية في المناطق الروسية، بينما تواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة التي تقول إنها تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا و"القضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا".

ولا تزال الحرب الروسية الأوكرانية، التي تجاوزت عامها الثالث، تشهد تصعيدا ميدانيا متواصلا وتبادلا يوميا للضربات والاتهامات بين الجانبين، في ظل تضارب الأنباء بشأن مجريات القتال، وتعذر الوصول إلى معلومات مستقلة وموثوقة نتيجة تعقيدات الوضع الميداني واستمرار العمليات العسكرية على جبهات عدة.