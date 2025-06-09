الأمين العام للناتو يحذر من هجوم روسي محتمل خلال خمس سنوات

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بأنه يتعين على الدول الأعضاء في التحالف العسكري زيادة الدفاعات الجوية والصاروخية بنسبة 400% لمواجهة التهديدات الروسية، وحذر من أن موسكو قد تكون مستعدة لمهاجمة التحالف في غضون خمس سنوات، بحسب وصفه.

وقال مارك روته خلال زيارة إلى لندن، إنه يتوقع أن توافق الدول الأعضاء في حلف الناتو، وعددها 32 دولة، على قفزة كبيرة في الانفاق العسكري خلال القمة المزمعة في هولندا الشهر الجاري.

وفي حديثه أمام مؤسسة "تشاثام هاوس" البحثية في لندن، ذكر روته أن روسيا تتقدم بفارق كبير على الناتو في انتاج الذخائر، مضيفا أنه يتعين على الناتو القيام بـ"قفزة كمية" في الدفاع الجماعي.

وأشار إلى أن "التفكير بالأمنيات لن يجعلنا آمنين، ولا يمكننا أن نحلم بابتعاد المخاطر، والأمل ليس استراتيجية، وبالتالي لابد أن يكون الناتو أقوى وأكثر عدلا وأكثر فتكا".

واقترح زيادة الانفاق العسكري إلى نسبة 3.5% من الناتج الاقتصادي، مع رصد 1.5% أخرى على النفاقات المتعلقة بالدفاع مثل إقامة الطرق والجسور والمطارات والموانئ.

وأعرب عن ثقته في أن الدول الأعضاء في التحالف سوف توافق على هذه الأهداف خلال القمة المزمعة في لاهاي يومي 24 و25 يونيو الجاري