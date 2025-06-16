الجيش الكويتي يصدر بيانا بشأن رؤية صواريخ باليستية في سماء البلاد

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ باليستية في سماء البلاد.

وأكدت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، أن «هذه الصواريخ الباليستية كانت في نطاقات جوية مرتفعة جدًا، وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، ولا تشكل أي تهديد على الأراضي الكويتية».

بيان توضيحي



توضح #رئاسة_الأركان العامة للجيش، أنه ﺑـﺸﺄن ﻣـﺎ ﺗـﻢ تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤية صواريخ.



تؤكد رئاسة الأركان أن هذه الصواريخ الباليستية كانت ﻓـﻲ نطاقات جوية مرتفعة جدا وخارج المجال الجوي لدولة الكويت، وﻻ تشكل أي تهديد ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ… pic.twitter.com/pAzps3Hv5X — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) June 16, 2025

ورصد كويتيون فجر اليوم الاثنين، مسارات صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، أثناء مرورها في أجواء الخليج العربي، وتحديدًا بالقرب من منطقة أبراج الكويت، وفقًا لمقاطع مصوّرة وشهود عيان.

وأظهرت المشاهد المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجسامًا مضيئة تخترق السماء بسرعة عالية، يُعتقد أنها صواريخ باليستية ضمن موجة تصعيد عسكري بين إيران وإسرائيل.

رصد إطلاق الصواريخ الإيرانية بالقرب من أبراج الكويت pic.twitter.com/A9RpWnZYLP — كويت نيوز (@KuwaitNews) June 16, 2025

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.