قدم مسئولو المؤسسة العسكرية في إسرائيل إلى القيادة السياسية تقييماً محدثاً حول المدة التي ستستغرقها الحرب مع إيران.

وذكرت القناة 13 العبرية، خلال تقرير، أن مسئولون أمنيين قدموا أرقامًا تُشير إلى أن الحرب ستستمر ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وصرح مسئول عسكري رفيع المستوى للقيادة السياسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قائلا: "لا تزال القيادة والسيطرة الإيرانية فعالة نسبيًا". وأضاف: "بدأ الإيرانيون يدركون أن إسرائيل تهاجم النظام، وليس الأسلحة النووية فحسب".

ووفقًا للتقدير، لن يتوقف الاقتصاد الإسرائيلي طوال مدة الحرب؛ حيث قيل للوزراء: "إذا توقف الإيرانيون عن إطلاق النار، فقد تنتهي الحرب في وقت أقرب".