ضبط مستودع صواريخ في جنوب سوريا

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، ضبط مستودع يحتوي صواريخ من طراز "جراد" بريف درعا الغربي في جنوب البلاد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد شاهر عمران، في بيان صحفي نشرته الداخلية على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنه في إطار الجهود التي تبذلها قيادة الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة درعا، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت دوريات مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوي من ضبط مستودع يحتوي على صواريخ من طراز جراد، كانت مخبأة داخل إحدى المزارع في ريف درعا الغربي.

وأضاف أنه جرى التعامل مع المستودع وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وتمت مصادرة الصواريخ أصولًا.

وأكد عمران، أن قيادة الأمن الداخلي لديها عزم ثابت على أداء الواجب الوطني بكل مسئولية، حتى تحقيق الأمن والاستقرار الكامل في جميع أرجاء المحافظة.