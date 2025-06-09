برلين: مظاهرة ضد هجوم إسرائيل على السفينة مادلين

خرج المئات من المتظاهرين، الاثنين، في العاصمة الألمانية برلين احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مادلين" التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي وتصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، وطالبوا بالإفراج الفوري عن 12 ناشطاً كانوا على متن السفينة، بينهم الناشطة الألمانية ياسمين آجار.

ودعوا الحكومة الألمانية إلى التحرك والضغط للإفراج عن المحتجزين، وشددوا على ضرورة وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية وكشف الانتهاكات في غزة.

وتضم سفينة "مادلين" 12 ناشطاً دولياً من عدة دول، بينهم 6 فرنسيين وناشطون من البرازيل وهولندا وتركيا والسويد وألمانيا وإسبانيا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم السفينة فجر الاثنين في المياه الدولية أثناء محاولة كسر الحصار البحري على غزة، وسط تحذيرات إسرائيلية من منع وصولها، واعتبارها محاولة "غير قانونية".

وسبق أن استهدفت إسرائيل سفينة أخرى لكسر الحصار، هي "الضمير"، بطائرة مسيرة في مايو الماضي، ما تسبب بأضرار في هيكلها.