رئيس أركان جيش الاحتلال: الأيام المقبلة ستكون حاسمة بشأن إمكانية التوصل لاتفاق جزئي

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إيال زامير، إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح المحتجزين، محذرًا من أن "القتال سيستمر بلا توقف" في حال تعثر المسار السياسي.

وأشاد زامير، خلال جولة ميدانية مع قادة ميدانيين، بأداء القوات، قائلاً إن "الإنجازات الميدانية منحت الجيش مرونة عملياتية وساهمت في تقليل استنزاف القوات"، مشددًا على أن الجيش لن يقع في "فخ حماس"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لإسرائيل بشن حملة "تجويع" ضد حماس، وصفها زامير بأنها "ادعاءات كاذبة، متعمدة ومُوقّتة"، وفق ادعائه.

وفي وقت سابق، حذّر مسئول إسرائيلي رفيع المستوى مطّلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، مساء اليوم الجمعة، من أن التخلي عن الجهود الحالية التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة مرحلية مع حركة حماس سيؤدي إلى تأخير طويل في تحقيق اتفاق شامل ينهي الحرب ويشمل الإفراج عن جميع الأسرى.

وقالت مصادر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المحادثات حول صفقة تبادل الأسرى قد وصلت إلى طريق مسدود منذ الأسبوع الماضي، بعد أن سحبت كل من إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما التفاوضيين من الدوحة، بسبب ما وصفته بالإحباط من رد حماس على المقترح الأخير بشأن صفقة جزئية.

ورغم هذا الجمود، قال وسطاء للصحيفة إن رد حماس أبطأ التقدم لكنه لم يُغلق الباب، مشيرين إلى أن الفجوات لا تزال قابلة للجسر.