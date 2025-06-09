تركيا: اعتداء إسرائيل على سفينة مادلين يثبت أنها دولة إرهاب

** الخارجية التركية: اعتراض القوات الإسرائيلية لسفينة "مادلين" الإغاثية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي

- سلوك إسرائيل العدواني والمتجاهل للقانون لن يُسكت الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أن اعتداء تل أبيب على سفينة "مادلين" الإغاثية لكسر الحصار عن قطاع غزة، يثبت مرة أخرى أن إسرائيل "دولة إرهاب".

وشددت في بيان، على أن اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة "مادلين" خلال وجودها في المياه الدولية بعد إبحارها بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة وعلى متنها مواطنون أتراك، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقال البيان: "هذا الاعتداء الشنيع لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يهدد حرية الملاحة والأمن البحري يثبت مرة أخرة أن إسرائيل دولة إرهاب".

وأكد مواصلة رد الفعل المبرر من جانب المجتمع الدولي تجاه سياسات الإبادة الجماعية التي تنتهجها إسرائيل، التي تستخدم الجوع سلاحا في غزة وتمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن سلوك إسرائيل العدواني والمتجاهل للقانون، لن يُسكت الأصوات المدافعة عن القيم الإنسانية.

وفجر الاثنين، أعلن "ائتلاف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام السفينة.

وقال الائتلاف، في بيان عبر تلجرام: "الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين على متن سفينة مادلين، وانقطع الاتصال بالكامل مع القارب منذ لحظة الاقتحام".

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الناشطين الـ12 على متن السفينة مادلين تمهيدا لترحيلهم.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة "غير قانونية" لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة.

وكان على متن السفينة "مادلين" 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.