داخلية غزة: استشهاد ضابط وشرطي في قصف إسرائيلي بالنصيرات

• الوزارة قالت في بيان إن الجيش استهدف الليلة الماضية قوة شرطية أثناء أداء واجبها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الاثنين، استشهاد ضابط وشرطي في قصف إسرائيلي استهدف قوة شرطية الليلة الماضية خلال ملاحقتها عددا من اللصوص في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت في بيان، إنها تدين الجريمة الإسرائيلية بقصف "قوة شرطية أثناء القيام بواجبها في الحفاظ على ممتلكات المواطنين وملاحقة عدد من اللصوص في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة الليلة الماضية، ما أدى لاستشهاد ضابط وعنصر ومواطن ثالث من المارة، وإصابة آخرين".

وأكدت الوزارة مواصلة الأجهزة الشرطية بغزة "واجبها الوطني والإنساني"، لافتة إلى أن "رهان الاحتلال على نشر الفوضى والتخريب وسرقة المساعدات من خلال عملائه، ورعايته لعصابات اللصوص، سيفشل ولن يكتب له النجاح".

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لـ"لجم الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف عناصر الشرطة وقتلهم، ضمن مساعيه لنشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.