ألطون: اعتداء إسرائيل على السفينة مادلين انتهاك صارخ للقانون الدولي

• رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أدان بشدة الاعتداء الإسرائيلي على السفينة المدنية التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر

أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بشدة الاعتداء الإسرائيلي على السفينة المدنية "مادلين"، التي كانت في طريقها لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح في منشور على منصة إكس، الاثنين، أن اعتداء إسرائيل على "مادلين" انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "ندين بأقوى العبارات هذا الاعتداء الدنيء".

وأشار إلى أن الإدارة الإسرائيلية الصهيونية لا تستطيع حتى تحمّل وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، مبينا أن الدمار والمجازر الممنهجة مستمرة في غزة منذ شهور.

وأفاد بأن ذلك "نتاج دولة إرهابية لا تعترف بأي معايير أخلاقية أو قانونية".

وأكد ألطون أن ما يحدث في فلسطين هو قضية الإنسانية كلها.

وأردف: "تحولت الإدارة الإسرائيلية، من خلال الوحشية التي تمارسها منذ أكثر من 20 شهرًا، إلى آلة تهدد السلام الإقليمي وتعرض الأمن العالمي للخطر، والتغاضي عن هذه الحقيقة أو التزام الصمت تجاهها هو بمثابة التواطؤ مع هذه الجريمة".

وختم بالقول: "نحن في تركيا ندعو مجددا لوقف هذا العنف، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع، وتحقيق سلام عادل في المنطقة، كما ندعو المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء للاستجابة لهذه الصرخة واتخاذ خطوات ملموسة فورًا".

وفجر الاثنين، أعلن "ائتلاف أسطول الحرية" أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن السفينة "مادلين" التي كانت في طريقها إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام السفينة.

وقال الائتلاف، في بيان عبر تلجرام: "الجيش الإسرائيلي اختطف المتطوعين على متن سفينة مادلين، وانقطع الاتصال بالكامل مع القارب منذ لحظة الاقتحام".

في السياق ذاته، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن الجيش الإسرائيلي اعتقل الناشطين الـ12 على متن السفينة "مادلين" تمهيدا لترحيلهم.

ويأتي الاقتحام بعد ساعات من تحذيرات إسرائيلية بمنع السفينة من الوصول إلى شواطئ قطاع غزة، واعتبارها محاولة "غير قانونية" لكسر الحصار البحري، وفق بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

والأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليمات للجيش بالتحرك لمنع وصول السفينة إلى قطاع غزة.

وكان على متن السفينة "مادلين" 12 شخصا، بينهم الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، والممثل الأيرلندي ليام كانينغهام.

وسبق أن تعرضت سفينة أخرى تابعة أيضا للجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وهي سفينة "الضمير"، لهجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية في 2 مايو الماضي، أثناء محاولتها الإبحار نحو غزة، ما تسبب في ثقب بهيكلها واندلاع حريق في مقدمتها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.