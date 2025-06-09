الوكالة الدولية للطاقة الذرية: معلومات إيران عن البرنامج النووي الإسرائيلي تبدو متعلقة بمركز أبحاث إسرائيلي

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافاييل ماريانو جروسي، اليوم الاثنين، إن المعلومات التي زعمت إيران أنها حصلت عليها بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي "تبدو متعلقة" بمركز سوريك الإسرائيلي للأبحاث النووية، وذلك في أول إشارة من خارج طهران إلى وقوع مثل هذه السرقة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات جروسي، التي جاءت خلال مؤتمر صحفي في العاصمة النمساوية فيينا.

ويأتي الحديث عن السرقة المزعومة في وقت يشهد توتراً متزايداً بشأن برنامج إيران النووي، الذي يشمل تخصيب اليورانيوم بمستويات تقترب من درجة تصنيع الأسلحة، في ظل مؤشرات على احتمال رفض طهران لمقترح أمريكي حول اتفاق نووي محتمل.

وقال جروسي للصحفيين: "لقد اطلعنا على تقارير إعلامية، لكننا لم نتلق أي تواصل رسمي بهذا الشأن، عموما يبدو أن الأمر يتعلق بمنشأة سوريك، وهي منشأة أبحاث نقوم بتفتيشها نحن لا نُفتش الأجزاء الاستراتيجية الأخرى من البرنامج، لكن هذه المنشأة تخضع للتفتيش من جانبنا".

ولم يكشف جروسي، عن المزيد من التفاصيل حول مصدر المعلومات التي استند إليها، رغم أن الوكالة الذرية تحتفظ بنظام تقارير سري يتيح للدول الأعضاء الإبلاغ عن الحوادث الأمنية المتعلقة ببرامجها النووية.

وتقع منشأة سوريك، التي تأسست عام 1958، على مسافة نحو 20 كيلومتراً جنوب تل أبيب، وتُعد مختبراً وطنياً للعلوم النووية يركز على العلوم النووية وأمان الإشعاع والفيزياء التطبيقية.