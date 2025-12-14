توقعات بتجاوز صناعة الذكاء الاصطناعي بالصين 170 مليار دولار في 2025

توقعت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، تجاوز حجم صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين 170 مليار دولار العام الجاري.

جاء ذلك في تقرير للأكاديمية حول الوضع الراهن للقطاع خلال منتدى صناعي، عُقد في العاصمة بكين، الأحد، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وأشار التقرير، إلى أن القيمة الإجمالية للصناعة الأساسية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي تجاوزت 900 مليار يوان (127.5 مليارات دولار) عام 2024، ومن المتوقع أن تتجاوز 1.2 تريليون يوان (نحو 170 مليار دولار) في عام 2025.

ولفت إلى أن قدرات النماذج الذكية في مجال اللغة ارتفعت بنسبة 30 بالمئة هذا العام، فيما زادت قدرات الفهم متعدد الأنماط بنسبة 50 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وصلت إلى نقطة تحول حاسمة، انتقلت فيها من الابتكار التقني إلى قوة إنتاجية تولد نتائج ملموسة في العالم الحقيقي.

وأشار إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي المتكامل مع الروبوتات يشهد نموا سريعا، وأنه تم ضخ تمويل بـ40 مليار يوان (5.6 مليارات دولار) في عام 2025 لأكثر من 350 شركة تنشط ضمن سلسلة الصناعة في هذا المجال.