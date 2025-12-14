رئيسا الإمارات وقبرص يبحثان تعزيز التعاون

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، الأحد، تعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال جلسة محادثات عقدها الطرفان بنيقوسيا، في إطار زيارة رسمية لرئيس الإمارات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية التي أفادت بأن محمد بن زايد غادر نيقوسيا عقب الزيارة.

وبحث الطرفان، "مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تعزيزهما خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين".

ووفق الوكالة، "استعرض الجانبان خلال اللقاء الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى التعليم والثقافة والسياحة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة في البلدين".

وشدد الطرفان على أن "شراكتهما الاستراتيجية الشاملة تمثل إطارا فاعلا للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة".

كما تطرق اللقاء، وفق الوكالة، إلى "رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال عام 2026، معربين عن ثقتهما في أنها ستتيح مزيدا من الفرص للحوار والتعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لما فيه الخير للجميع".

وأشار رئيس الإمارات إلى أن "بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي يمثل خطوة مهمة تجاه فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دولة الإمارات وقبرص مع تقدم تعاونهما ضمن الإطار الأوسع للاتحاد الأوروبي".

اللقاء تطرق أيضا، إلى "عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية العمل على ترسيخ أسباب السلام والاستقرار الإقليميين".

من جانبها، ذكرت صحيفة "قبرص ميل"، في تقرير، أن محمد بن زايد، زار قبرص للمرة الأولى، عقد خلالها اجتماعا مع خريستودوليديس.

وشارك محمد بن زايد خلال الزيارة في محادثات على مستوى الوفود بين الجانبين، بحسب الصحيفة ذاتها.

وتناول الطرفان خلال المحادثات، وفق الصحيفة، مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة والسياحة، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية.