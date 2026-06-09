عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن، اليوم الثلاثاء، "م.م.م"، موظفًا، بالسجن لمدة 10 أعوام "غيابيًا"، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد جارته "ر.ص.ق"، موظفة بإحدى الشركات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 7564 لسنة 2026 أول المنتزه، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد بورود بلاغ من المجني عليها بقيام المتهم بتهديدها.

وجاء في التحقيقات، أن المتهم تربطه علاقة جيرة بالمجني عليها، وأنها عقب فسخ خطبتها أصيبت بضائقة نفسية، فلجأت إليه وسردت له ما تمر به، فعرض عليها مساعدتها، واستغل ذلك وقام بتصويرها.

وأضافت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه عقب عدم استجابتها له بعد ذلك، هددها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور ومقاطع فيديو خاصة بها.

وبتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة، باشرت التحقيقات، إلى أن قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، إذ أصدرت حكمها المتقدم بعضوية المستشارين: "عصام محمد خليفة، وأيمن محمود الحنفي، وسكرتارية ممدوح رفعت".