إيران: على القوات الأجنبية القريبة من أراضينا المغادرة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، إن القوات الأجنبية الموجودة قرب الأراضي الإيرانية تواجه "خطراً دائماً" بسبب ما وصفه باحتمالات "الأخطاء البشرية أو الحوادث البحتة أو وقوعها في مرمى إطلاق النار"، مطالباً إياها بالمغادرة.

وكتب عراقجي، في منشور على منصة "إكس": "لتقليل المخاطر، فإن أفضل حل هو أن تغادر القوات الأجنبية".

وتأتي تصريحات عراقجي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران مسؤولة عن إسقاط مروحية "أباتشي" أمريكية، كانت تنفذ دورية ليلية في مضيق هرمز، مضيفاً أنه ينبغي لواشنطن الرد على ذلك، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال": "كان على متن المروحية طياران، وكلاهما بخير، ولم يصب أحد بأي أذى، ومع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة، بحكم الضرورة، أن ترد على هذا الهجوم".