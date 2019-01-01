موسكو: نأمل في الحصول على دفعة مالية من الهند لنبدأ توريد «إس ــ 400»

أعلن نائب مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف أن بلاده تأمل في الحصول على دفعة مالية مقدمة من الهند مقابل منظومات صواريخ (أس-400) بحلول نهاية العام الجاري حتى تبدأ عملية تسليم هذه الصواريخ في عام 2020 وتستكمل بحلول عام 2025.

وقال دروجوف - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إنه "تم الاتفاق على هذه الخطة مع الهند، ونأمل أن يتم تحويل الدفعة المالية الأولى قريبا من الجانب الهندي".

وأضاف: "أعتقد أنه بحلول نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 يتعين تسليم المجموعة الأولى من هذه الصواريخ للهند، ثم يأتي تسليم المجموعات التالية في أوقات معينة في السنوات القليلة المقبلة، أي حتى 2024-2025".