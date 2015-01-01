الأهلي سبب بقاء أحمد عادل في المقاصة ورفضه للزمالك

قرر أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى مصر المقاصة، الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم وجود عرض لضمه من قبل نادي الزمالك.

وكان مسئولو نادي المقاصة طلبوا من نظرائهم بالزمالك، الحصول على 25 مليون جنيه، نظير الاستغناء عن خدماته، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد العرض الذي تقدم به النادي الأبيض لشراء الحارس.

وفضل عبد المنعم البقاء بين صفوف مصر المقاصة، بعد تلقيه عرضاً للتجديد في ظل انتهاء عقده مع الفريق الفيومي الموسم المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على علاقته بالنادي الأهلي وجماهيره نظراً للعلاقة الوطيدة بين حارس القلعة الحمراء السابق والجماهير الأهلاوية.

وكان أحمد عادل عبد المنعم قد قدم موسماً مميزاً مع مصر المقاصة منذ انتقاله إلى الفريق، ليصبح أول اهتمامات نادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري بعد إصابة جنش التي يغيب على إثرها لفترة تصل إلى 6 أشهر.