مصدر: إذا رفض الاتحاد الدولى التعامل مع اللجنة ستقام الانتخابات قبل منتصف سبتمبر.. ومجاهد يبرئ عبدالغنى ولطيف

وزير الرياضة ينسق مع المدير التنفيذى للاتحاد تمهيدا لتعيين مدرب المنتخب قبل بداية تصفيات المونديال فى أكتوبر

يجرى ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة والقائم بتسيير أعمال الاتحاد، مباحثات مستمرة مع أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة للاستقرار على خارطة طريق اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد العديد من الأحداث المهمة فى مقدمتها استئناف بطولة الدورى فى أسابيعه الأخيرة الحاسمة والتى ستحدد بطل الدورى، وكذلك مشاركة المنتخب الوطنى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ويلعب المنتخب أولى مبارياته فى شهر أكتوبر المقبل.

وعلمت «الشروق» من مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة السيناريو الذى يتم تجهيزه حاليا بعد استقالة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة هانى أبوريدة عقب خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر حاليا حتى 19 يوليو الجارى.

وقال المصدر فى تصريحاته إن محاولات تجرى حاليا مع الاتحاد الدولى لكرة القدم للحصول على موافقته بتشكيل لجنة خماسية تدير الاتحاد لمدة عام برئاسة ثروت سويلم بصفته المدير التنفيذى للاتحاد، وتستند المحاولات إلى ضيق الوقت بعد استقالة أعضاء مجلس الإدارة، حيث إن المجلس الجديد فى حالة إجراء الانتخابات لن يستمر أكثر من 10 أشهر وستجرى الانتخابات فى صيف 2020 لدورة انتخابية جديدة، وتجرى تلك المحاولات بالتنسيق بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، ولم يستبعد المصدر الاستعانة بالدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو اللجنة الأولمبية الدولية للخروج من هذا المأزق.

وأشار إلى أن المناقشات المستمرة التى تجرى بين سويلم وصبحى تهدف إلى اختيار أعضاء اللجنة الخماسية التى ستتولى إدارة شئون الاتحاد لحين إجراء الانتخابات العام المقبل، إضافة إلى مناقشة اختيار المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الذى سيخلف المكسيكى خافيير أجيرى، نظرا لضيق الوقت قبل مشاركة المنتخب الوطنى فى أولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 فى أكتوبر المقبل، وتتجه النية لتعيين جهاز فنى وطنى لقيادة المنتخب.

وأضاف المصدر أنه فى حال رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم الاعتراف باللجنة الخماسية سيتم إجراء الانتخابات قبل منتصف سبتمبر المقبل، طبقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد والتى تنص على أنه فى حالة استقالة أعضاء مجلس الإدارة يتم إجراء الانتخابات فى موعد غايته ثلاثة شهور، وتجرى الانتخابات على اللائحة الاسترشادية التى اعتمدتها اللجنة الأولمبية وتم نشرها فى الجريدة الرسمية فى 2017، وتشمل تطبيق بند الـ8 سنوات، حيث لم يتم إرسال محضر الجمعية العمومية الأخيرة إلى الاتحاد الدولى والتى تم خلالها إلغاء هذا البند.

فى الإطار نفسه، أرسل ثروت سويلم القائم بتسيير أعمال اتحاد الكرة، استقالات أعضاء مجلس الإدارة إلى اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وبعد مرور أسبوع تكون الاستقالات مقبولة تلقائيا.

من ناحية أخرى، نفى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن يكون قد اتهم بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بتهم فساد مخصصًا بالذكر كلًا من مجدى عبدالغنى وخالد لطيف.

وأرسل مجاهد خطابا إلى أعضاء المجلس المستقيل أمس الثلاثاء يؤكد فيه على العلاقة الطيبة التى جمعت أعضاء المجلس خلال فترة توليها، وجاء نص الخطاب كما يلى:

«السادة الزملاء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، تحية طيبة وبعد، أتقدم لكم جميعًا بالشكر عن الفترة التى قضيناها معًا فى مجلس إدارة الاتحاد والتى لم تكن العلاقة بيننا إلا فى أحسن الأحوال.

يؤسفنى أننى سمعت أنه نُشر على لسانى كلام لا أساس له من الصحة بأننى هاجمت بعض الزملاء، وشمل الخبر اسم الكابتن مجدى عبدالغنى والسيد خالد لطيف باتهامات لم ولن أصرح بأى منها، وأنا على استعداد للشهادة بهذا أمام أى جهة يرونها وذلك احترامًا لحق الزمالة، وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الشكر والاحترام».