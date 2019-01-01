وزراء مالية اليورو يوافقون على ترشيح لاجارد لمنصب رئيس المركزي الأوروبي

أعلنت دول العملة الأوروبية الموحدة، اليوم الثلاثاء، عن أنها توصي رسميا بترشيح كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

وفي إطار اتفاق لتوزيع المناصب القيادية بالاتحاد الأوروبي، اقترح قادة دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي تولي لاجارد رئاسة المركزي خلفا لماريو دراجي الذي ستنتهي فترته في أكتوبر القادم.

وبعد توصية اليوم التي جرى الاتفاق عليها على هامش اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، سيتم رفع ترشيح لاجارد إلى البرلمان الأوروبي للتشاور. ومن المقرر أن يتخذ قادة دول الاتحاد الأوروبي القرار النهائي في أكتوبر.

تجدر الإشارة إلى أن المركزي الأوروبي هو الذي يتحكم في السياسة النقدية لدول اليورو الـ19، كما يحدد أسعار الفائدة الرئيسية. وخلال عمل دراجي، قدم البنك خطة لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التضخم في أعقاب الأزمة المالية الأوروبية.

وكان دراجي أشار مؤخرا إلى أنه قد تكون هناك حاجة لتدابير مماثلة إذا ما تباطأ النمو والتضخم بصورة أكبر مما هو عليه الآن.

وسيتسبب انتقال لاجارد إلى المركزي الأوروبي إلى شغور منصب مدير صندوق النقد الذي عادة ما يشغله شخص أوروبي. ولا يزال من غير الواضح من الذي سيخلفها في الصندوق.