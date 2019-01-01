 شعبة الذهب: المشغولات الشعبية أفضل وسائل الادخار الناجح - بوابة الشروق
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شعبة الذهب: المشغولات الشعبية أفضل وسائل الادخار الناجح

إيفون مدحت
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 6:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 6:41 م

قال الدكتور ناجي باقي، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن المشغولات الذهبية تعد أفضل وسائل الادخار الناجح ولاسيما الشعبي منها مثل الخواتم والغوايش.

وأضاف في تصريح لفضائية «TEN»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشغولات الشعبية يمكن التهادي بها في مختلف المناسبات وتكلفتها ليست باهظة، بعكس المصوغات من عيار 18 أو 14 ذوقها عالي وكمية الشغل بها كبيرة لذلك تكلفة إنتاجها مرتفعة.

وأشار إلى تراجع أسعار الذهب من 670 إلى 645 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، ومن 565 إلى 552 جنيهًا لعيار 18، مؤكدًا أن هذه الأسعار جيدة للغاية وتتسم بالهدوء ما يجعل من الفترة الحالية الأنسب للشراء.

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