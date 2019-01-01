 احتفالا بذكرى رحيله.. تامر أمين: عبد المنعم مدبولي من أعظم نجوم الكوميديا في تاريخ البشر - بوابة الشروق
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احتفالا بذكرى رحيله.. تامر أمين: عبد المنعم مدبولي من أعظم نجوم الكوميديا في تاريخ البشر

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 11:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 11:26 م

علق الإعلامي تامر أمين، على الذكرى الـ 13 لرحيل الفنان عبد المنعم مدبولي، قائلًا: "النهارده ذكرى وفاة واحد من أهم وأجمل وألمع وأعظم نجوم الكوميديا في تاريخ البشر مش تاريخ مصر".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الثلاثاء: "أنا بالنسبة لي هو ملهمي الكوميدي، هو الضحكة تمشي على قدمين، هو عشقي وضحكي وابتساماتي كانت مع عبد المنعم مدبولي".

وتابع: "سميت باسمه مدرسة في الضحك والكوميديا، اسمها المدبوليزم، الطريقة اللي بيضحك بيها ويمثل بيها ويرمي بيها الإفيه، واللي بيقتلع بيها الضحك من قلوبنا، وهو واحد من أعظم من أتت بهم السينما المصرية".

وتوفي الفنان الكوميدي عبد المنعم مدبولي في 9 يوليو عام 2006.

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