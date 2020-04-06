تراجع القروض الاستهلاكية في أمريكا بأكثر من التوقعات

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(د ب أ)

أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادرة اليوم الأربعاء، تراجع القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي بأكثر من التوقعات.

وتراجع إجمالي القروض الاستهلاكية في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي بمقدار 2ر18 مليار دولار، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد تراجع القروض بمقدار 2ر70 مليار دولار وفقا للبيانات المعدلة. في حين كان المحللون يتوقعون تراجع القروض بمقدار 5ر15 مليار دولار خلال أيار/مايو الماضي، بعد تراجعها بمقدار 7ر68 مليار دولار في الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع المستمر للقروض الاستهلاكية مع الانخفاض الحاد للقروض الدوارة ، بما يبدد تأثير الزيادة في القروض غير الدوارة.

وتراجعت قيمة القروض الدوارة التي تشمل قروض بطاقات الائتمان بمقدار 3ر24 مليار دولار، بعد تراجعها بمقدار 2ر58 مليار دولار خلال نيسان/أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، زادت قيمة القروض غير الدوارة مثل القروض الدراسية وقروض شراء السيارة بمقدار 6 مليارات دولار خلال أيار/مايو الماضي بعد تراجعها بمقدار 12 مليار دولار خلال نيسان/أبريل الماضي.

وسجلت القروض الاستهلاكية خلال أيار/مايو الماضي تراجعا بنسبة 3ر5 في المئة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث زادت القروض غير الدوارة بنسبة 3ر2 في المئة سنويا في حين تراجعت القروض الدوارة بنسبة 6ر28 في المئة سنويا.